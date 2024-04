Paulistão 2024 : veja os gols da vitória do Corinthians e do empate do Palmeiras Golaço de Romero pelo Timão foi um dos destaques da rodada. E você viu tudo na RECORD !

Na primeira rodada do Paulistão, destaque para a vitória do Corinthians sobre o Guarani com um golaço de Romero. Já o Palmeiras, atual campeão, estreou com um empate por 1 a 1 diante do Novorizontino. Já São Bernardo e Portuguesa ganharam suas partidas de estreia. Confira!