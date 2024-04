Paulistão: Corinthians arranca vitória milagrosa no fim do jogo, mas acaba eliminado Timão dependia de tropeços do Mirassol e da Inter de Limeira, mas a combinação não aconteceu

O fim de semana foi, literalmente, de altos e baixos para a Fiel Torcida. No sábado (2), o Corinthians abriu dois gols de vantagem contra o Santo André, tomou o empate, e conseguiu sair com a vitória no último lance da partida. Apesar da vitória, o Timão dependia de tropeços de Mirassol e Inter de Limeira para se classificar para o mata-mata. A Portuguesa venceu o Mirassol e acendeu a chama da esperança do torcedor corintiano, mas a Inter de Limeira venceu e acabou com o sonho do alvinegro da capital.