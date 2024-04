Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foi preso, na madrugada deste domingo (11), o coronel do Exército, Bernardo Romão Corrêa Neto. Ele foi detido no aeroporto de Brasília assim que desembarcou dos Estados Unidos. O coronel é um dos alvos da operação da Polícia Federal que apontou a preparação de um golpe de Estado no Brasil pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.