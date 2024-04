Presidente Lula encerra passagem pela África após visitar Egito e Etiópia Os objetivos do governo brasileiro são retomar o comércio e ampliar as relações diplomáticas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Luís Inácio Lula da Silva encerrou hoje (18) a passagem pela África. Nos últimos dias, o presidente visitou o Egito e a Etiópia, onde participou da Cúpula da União Africana. Um dos principais objetivos do governo brasileiro é retomar o comércio e ampliar as relações diplomáticas entre o Brasil e os países africanos. Depois de vários adiamentos, o presidente teve, neste domingo (18), reuniões bilaterais com chefes de estado do Quênia, Nigéria e Líbia.