"Sanduíche de formiga" faz sucesso no Rio de Janeiro O adicional do lanche é a tanajura, ou içá, bem fritinha

Um hambúrguer diferente no Rio de Janeiro viralizou na internet. O que chamou a atenção foi um ingrediente extra, que deixou o sanduíche bem exótico e polêmico: um “adicional” de formiga, a tanajura, ou içá, bem fritinha. O Domingo Espetacular levou a novidade para as ruas. Será que as pessoas topam experimentar um “tanaburguer”?