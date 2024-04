São Paulo vence o Santo André pela primeira rodada do Paulistão No primeiro tempo, Diego Costa definiu o placar com uma cabeçada, depois de cobrança de escanteio: 3 a 1 São Paulo

O Domingo Espetacular mostra os gols da estreia do São Paulo no Paulistão. Foi uma boa vitória sobre o Santo André. Logo no comecinho do jogo, Lucas Moura encarou a marcação e foi derrubado na entrada da área. O pênalti é confirmado e o próprio Lucas abre o placar. O Santo André empatou aos 21 com Cléo Silva, que cabeceou sozinho dentro da área. Luciano colocou o tricolor de novo na frente. Depois de receber um passe de Lucas, ele acertou uma bomba da entrada da área.