Veja o que já se sabe sobre o assassinato do americano Brent Sikkema no Rio Motivação do crime ainda é um mistério; vítima era dona de uma importante galeria de arte de Nova York

Roubo seguido de morte ou uma morte encomendada em meio a um divórcio milionário? A polícia do Rio de Janeiro tenta desvendar a motivação do assassinato do norte-americano Brent Sikkema, um dos especialistas mais respeitados do mercado internacional das artes. Um suspeito está preso.