Alerta de fofura! Edu Ribeiro reproduz treino com a filha Malu após um ano O apresentador do Fala Brasil utilizou as redes para compartilhar um momento fofo com a criança

Edu Ribeiro mostra o crescimento da filha Edu Ribeiro mostra o crescimento da filha (Reprodução/Instagram)

O âncora do Fala Brasil, Edu Ribeiro, usou suas redes sociais para compartilhar uma lembrança com a filha Malu.

No vídeo, ele aparece fazendo exercício com a pequena no colo, em fevereiro do ano passado, e termina com a repetição do movimento com a criança atualmente.

Na legenda da postagem, o apresentador escreveu: "Fev23/Fev24. O tempo, senhores… o tempo!".

Essa fofura em família foi um sucesso e derreteu internautas, que fizeram questão de elogiar! Nos comentários, uma fã brincou: "Quero ver até quando vai ter braço para levantar a princesa". "O tempo é bom conselheiro e tem sido generoso com essa família linda", comentou outro.

Confira a postagem:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.