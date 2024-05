Camila Busnello posa ao lado de equipe do Fala Brasil e faz agradecimento especial A apresentadora do JR 24 Horas cobriu férias de Edu Ribeiro e fez uma homenagem à equipe do telejornal

