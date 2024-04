Caso Edson Caldas: carro do ator é flagrado por câmeras de segurança

Alto contraste

Carro do ator Edson Caldas é flagrado por câmeras de segurança no Rio de Janeiro Carro do ator Edson Caldas é flagrado por câmeras de segurança no Rio de Janeiro (Reprodução/RECORD)

O Fala Brasil acompanha o caso de desaparecimento do ator Edson Caldas Barboza, de 29 anos, que sumiu após entrar em um veículo com um desconhecido no Rio de Janeiro. Já são cinco dias de buscas, ele foi visto pela última vez na sexta-feira (2).

O ator fez parte do elenco de apoio da novela Gênesis, da RECORD e, atualmente, estava trabalhando como entregador de aplicativo. Jennyffer Vieira, esposa de Edson, foi a última pessoa a conversar com ele, por mensagem.

“Eu liguei para ele às 22h, ele não respondeu. Perguntei onde estava e nada. Por volta das 22h30, ele respondeu que estava fazendo a última entrega”, contou Jennyffer.

A família descobriu que, na mesma noite, Edson esteve em um bar na zona norte do Rio, região onde nasceu e foi criado. A dona do estabelecimento disse que ele comprou uma cerveja, encontrou um rapaz e os dois entraram juntos no carro do entregador

A última notícia que a família teve foi uma imagem que mostra o carro do ator. O veículo passou por uma rua de Japeri, na Baixada Fluminense, às 23h, na sexta-feira (2). O vídeo já está nas mãos da polícia e o caso segue em investigação.

“É muito angustiante não ter notícia dele, não saber se está bem, se está comendo ou se pelo menos está vivo”, desabafou Patrícia Caldas Barbosa, irmã de Edson.

Assista ao vídeo completo:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.