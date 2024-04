Fala Brasil |Do R7

De volta ao Brasil! Mariana Godoy agita web com postagem ao lado de Camila Busnello A apresentadora curtiu um almoço ao lado da companheira de trabalho da RECORD

Ao chegar no Brasil, Mariana almoçou com Camila Ao chegar no Brasil, Mariana almoçou com Camila (Reprodução/Instagram)

Após viagem para o exterior com a sua família, a apresentadora do Fala Brasil, Mariana Godoy, compartilhou em sua rede social um momento especial e arrancou elogios dos seguidores.

"De volta ao Brasil", disse na legenda. A apresentadora posou ao lado da também jornalista Camila Busnello, do Jornal da Record. As duas se encontraram para um "almocinho delicioso", como escreveu a dona do perfil.

Além disso, Mariana usou uma bandeira do Brasil para apontar a coincidência do verde e amarelo usado por elas nos looks escolhidos e garantiu que não foi combinado! "Foi por acaso", afirmou.

Nos cometários, os seguidores elogiaram e deixaram claro a vontade de também participar desse encontro.

Famosos, como o apresentador Sérgio Aguiar, do Domingo Espetacular, marcaram presença. "Nem convidaram", brincou o jornalista. Disse, ainda, que teria ido com uma roupa azul, para completar as cores da bandeira nacional.

Confira a postagem e deixe seu elogio nos comentários:

Acompanhe a apresentadora o jornalismo do Fala Brasil. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h40, e aos sábados, a partir das 7h35, na RECORD.