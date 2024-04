Denúncia: criança autista é agredida por motorista de transporte escolar O menino, de apenas 4 anos, voltou para casa com marcas pelo corpo

Na semana de conscientização sobre o autismo, Pamela Souza, a mãe de um menino de 4 anos, denuncia que o filho, Theo, foi agredido pela motorista do transporte escolar. A criança voltou para casa com marcas pelo corpo. A polícia de São Paulo investiga o caso porque toda pessoa com autismo é protegida pela lei e qualquer ato de discriminação pode levar a uma pena de até 3 anos de prisão.