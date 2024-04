Exclusivo: criminosos usam ponto de observação para roubar na avenida do Estado Eles escolhem a vítima com calma e atacam

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Fala Brasil mostra imagens exclusivas de assaltos em uma das avenidas mais importantes de São Paulo, a avenida do Estado. O local é ponto de furto e roubo de celulares. Os criminosos agem com tranquilidade, pois tem um ponto de observação em um lugar elevado, de onde escolhem a vítima com calma e atacam.