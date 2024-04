Exclusivo: Imprudência e falta de treinamento são os principais motivos dos acidentes aéreos no Brasil

Alto contraste

Um levantamento da RECORD revela que a imprudência, o despreparo e a falta de treinamento são os principais motivos dos acidentes aéreos no Brasil. Foi o que aconteceu no acidente com o jato que provocou a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, em novembro de 2021. Um relatório do Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apontou que um erro do comandante provocou a queda da aeronave.