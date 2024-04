Exclusivo: quadrilha hackeia sistema do INSS e faz desvios milionários de dinheiro Os criminosos também tiveram acesso a senhas e nomes de milhares de segurados de todo o Brasil

O Jornalismo da RECORD teve acesso, com exclusividade, a imagens de câmeras de segurança que mostram a ação de um grupo criminoso dentro de uma agência do INSS. A quadrilha montou um esquema que permitiu que um hacker acessasse o sistema do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).