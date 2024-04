Exclusivo: veja detalhes do julgamento de policial acusado de matar morador de rua

Alto contraste

Começa hoje (20) o julgamento do policial civil Celso Laudari, acusado de matar Lázaro Marcelino, um morador de rua, no carnaval de 2019. Ele perseguiu o homem, suspeito de ter praticado um roubo no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. O agente atirou contra o suposto assaltante, colocou a vítima na viatura, mas no porta-malas, segundo a acusação do Ministério Público, esfaqueou o homem para encobrir o ferimento a bala e se livrar do crime. Na verdade, a vítima era um morador de rua que vendia livros para sobreviver. A fraude do policial só foi descoberta após o Jornalismo da RECORD conseguir com exclusividade imagens de câmeras de segurança no comércio local. A exibição das gravações levou a uma reviravolta no caso.