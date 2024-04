Fala Brasileiro |Do R7

Estudo revela que 98% dos brasileiros já sofreram com a interrupção de serviços básicos durante temporais Pesquisa do Instituto Real Time Big Data também revela que mais da metade dos entrevistados têm medo de enchentes na região onde moram

As altas temperaturas do verão costumam provocar fortes temporais e geralmente trazem consequências que apavoram e alteram a dinâmica de muitas famílias. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, entre os dias 23 e 24 de janeiro, 56% dos brasileiros têm medo de enchentes na região onde moram.

O estudo exclusivo para o quadro Fala Brasileiroda RECORD, constatou que 98% dos entrevistados já enfrentaram interrupções no fornecimento de serviços básicos, como água e energia elétrica, em decorrência das fortes chuvas, e 21% alegam ter ficado presos em um alagamento.

Além disso, 13% dos brasileiros já tiveram prejuízos financeiros significativos com as inundações e 22% moram em áreas de riscos. No entanto, apenas 5% têm seguro contra enchentes.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

