Seis a cada dez brasileiros têm medo de viagens de avião

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data analisa o medo dos brasileiros de voar

As viagens de avião e helicóptero são ótimas opções quando o assunto é poupar tempo e chegar ao destino com antecedência. Apesar disso, 65% dos brasileiros têm medo de voar, é o que diz a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, realizada no dia 3 de janeiro, para o quadro Fala Brasileiro da RECORD.

Em contraponto, 81% das pessoas enfrentariam a fobia de altura para aproveitar uma viagem em família ou alguma oportunidade de trabalho.

O estudo também constatou que 87% dos entrevistados consideram os voos de helicópteros mais perigosos do que jatinhos e aviões comerciais.

Confira no infográfico a seguir outros dados do estudo:

Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data Veja os dados do estudo feito pelo Instituto Real Time Big Data (Arte/R7)