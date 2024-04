Conteúdo Extra: Especialista em segurança dá dicas para quem vai viajar e deixar a casa vazia

Alto contraste

O mês de janeiro é um mês de férias pra muita gente que costuma viajar e deixar a casa vazia. Por isso, não faltam no país notícias de criminosos que invadem essas casas. O Fala Brasileiro fez uma pesquisa com participantes de todo o país para fazer a relação entre o brasileiro e as residências nas férias; alguns resultados são alarmantes. Frederico Afonso, especialista em segurança, comenta os resultados.