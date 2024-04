Fala Brasileiro: Mais de 70% dos brasileiros não pretendem deixar para última hora a entrega do IR 2024 Pesquisa revelou que a maioria dos contribuintes planeja fazer a declaração sozinho, apesar do medo de errar

Um levantamento exclusivo realizado pelo Instituto Real Time Big Data para o Fala Brasil mostrou que mais de 70% dos brasileiros não pretendem deixar a entrega do Imposto de Renda para última hora. A pesquisa também revelou que a maioria das pessoas quer preencher os dados por conta própria, mesmo com receio em relação aos possíveis erros. O prazo máximo para o envio das declarações é dia 31 de maio.

No conteúdo extra do Fala Brasileiro, confira dicas para realizar a entrega do Imposto de Renda!