Fala Brasileiro: Quatro em cada dez pessoas compram ovos de Páscoa, aponta pesquisa

Quatro em cada dez pessoas compram ovos de Páscoa, aponta pesquisa

A Páscoa está chegando e com ela, a compra dos ovos de Páscoa. Mas, o produto está 18% mais caro. Mesmo assim, segundo uma pesquisa exclusiva feita para o Fala Brasil, quatro em cada dez brasileiros investem no chocolate típico de Páscoa. E, apesar do preço elevado, apenas 13% da população considerou fazer os ovos em casa.