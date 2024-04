Volta às aulas: oito a cada dez brasileiros temem pela segurança dos filhos nas escolas Estudo do Instituto Real Time Big Data mostra que 98% orientam as crianças a não falarem ou saírem do local com estranhos

02/02/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2024 - 06h36 )

