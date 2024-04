Fala Esporte: Abel Ferreira participa de treino do Palmeiras após folga Ele visitou Portugal, onde marcou presença em um evento onde recebeu o prêmio da Associação Nacional de Treinadores de Futebol do país

A grande novidade do treino deste domingo (24) do Palmeiras foi a presença de Abel Ferreira, que aproveitou a folga para visitar Portugal, marcando presença em um evento onde recebeu o prêmio da Associação Nacional de Treinadores de Futebol do país. Já no treino, os jogadores de linha fizeram uma atividade técnica. Houve ainda um aprimoramento de cruzamentos e finalizações. O jogo contra o Novorizontino, na próxima quinta-feira (28), às 21h30, marca o retorno do Verdão ao seu estádio.