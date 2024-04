Fala Esporte: Após ano melancólico e rebaixamento, Santos é o único time com 100% de aproveitamento no Paulistão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Santos é o melhor time do campeonato paulista até agora. Após um fim de ano melancólico com o rebaixamento no campeonato brasileiro, o Peixe é o único time do Paulistão com 100% de aproveitamento. Em dois jogos, o time conquistou duas vitórias. A vítima de ontem (25), foi a Ponte Preta. Veja também: RECORD exibe primeiro clássico do Paulistão no domingo (28); Santos e Palmeiras se enfrentam às 18h.