Fala Esporte: Botafogo e Guarani empatam em 1 x 1 na abertura da 11ª rodada do Paulistão

Botafogo e Guarani empatam em 1 x 1 na abertura da 11ª rodada do Paulistão

Botafogo e Guarani empataram em 1 x 1 na abertura da 11ª rodada do Paulistão, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No primeiro tempo, Alex Sandro abriu o placar para o Botafogo. Já o Guarani foi buscar o empate no final da partida. Depois do pênalti marcado, Diogo Mateus bateu e perdeu, mas a árbitra mandou voltar porque houve invasão da grande área. Na segunda tentativa, Diogo Mateus empatou para o time de Campinas, que somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Veja também: Portuguesa enfrenta o Mirassol com a difícil missão de ficar longe da zona de rebaixamento.