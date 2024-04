Fala Esporte: Brasil empata com a Espanha em 3 x 3 e tem Endrick como destaque da partida O jovem vai jogar amanhã (28) novamente pelo Palmeiras contra o Novorizontino

O Brasil empatou ontem (26) com a Espanha em 3 x 3 e o menino Endrick fez mais um gol com a amarelinha. E amanhã (28) o jogador vai estar ao vivo na tela da RECORD, às 21h30, na semifinal do Paulistão entre Palmeiras e Novorizontino.