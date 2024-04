Fala Esporte: Classificados e rebaixados do Paulistão são definidos

Alto contraste

Os classificados e os rebaixados no Paulistão foram definidos. O jogo de ontem (10) foi um teste para o coração dos são-paulinos. Foi uma partida sofrida, dramática e com final eletrizante. O Tricolor estava sendo eliminado até que, nos últimos segundos, conseguiu se classificar. Foram seis jogos no domingo (10), com dois times que se despediram da primeira divisão.