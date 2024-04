Fala Esporte : Confira os gols da quarta rodada do Paulistão O Corinthians virou lanterna do grupo

O Corinthians virou lanterna do grupo C no Paulistão depois dos resultados da última quinta (1º) no campeonato. Três partidas fecharam a rodada. Confira os gols.