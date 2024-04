Fala Esporte: Corinthians pode ser eliminado do Paulistão amanhã (2) O Timão joga contra o Santo André, o último colocado do campeonato paulista

Amanhã (2) é um dia crucial para o futuro do Corinthians no Paulistão, pois o time pode ser eliminado do campeonato. O Timão joga contra o Santo André, último colocado do campeonato paulista, e precisa vencer, mas para continuar na competição, tem de torcer contra Mirassol e Inter de Limeira, que também jogam no sábado (2). Veja também: Domingo tem clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi; e na RECORD, não perca o jogo: RB Bragantino e Santos, às 18h.