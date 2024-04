Fala Esporte : Corinthians sofre mais uma derrota no Paulistão O timão perdeu em casa e levou 3 a 1 do Novorizontino

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Corinthians sofreu mais uma derrota, desta vez em casa, levou 3 a 1 do Novorizontino e aumentou a crise. O timão tinha boas expectativas com estreia de Pedro Raul, mas só conseguiu ampliar a sequência negativa para quatro derrotas no Paulistão. O time é o penúltimo colocado do campeonato e está na zona do rebaixamento.