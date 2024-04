Fala Esporte: Hoje (30) é dia de clássico! São Paulo e Corinthians se enfrentam no Paulistão O Tricolor vive um momento mais tranquilo do que o conturbado Timão

Hoje (30) tem clássico no Paulistão 2024. São Paulo e Corinthians se enfrentam. O Tricolor vive um momento mais tranquilo do que o conturbado Timão, que tem duas derrotas seguidas, mas vale lembrar que o jogo será no estádio corintiano, onde o São Paulo nunca ganhou. Veja também: Palmeiras comunica que não vai mais jogar no Allianz Parque enquanto o gramado não estiver em condições ideais para a diretoria e comissão técnica.