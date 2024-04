Fala Esporte: Lateral Matheuzinho, ex-Flamengo, já treina no Corinthians Timão estreia no Campeonato Paulista no domingo (21), contra o Guarani, com transmissão da RECORD

O lateral Matheuzinho, ex-Flamengo, ainda não foi apresentado, mas já treina com o elenco do Corinthians. Timão estreia no Campeonato Paulista no domingo (21), contra o Guarani, com transmissão da RECORD. Veja também: São Paulo apresenta seu novo uniforme.