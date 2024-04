Fala Esporte : oito times se enfrentam pelas quartas de final do Paulistão neste fim de semana Veja também como funciona o VAR

Neste fim de semana oito times se enfrentam pelas quartas de final do Paulistão e apenas quatro vão sobreviver. O Fala Esporte mostra também como funciona uma ferramenta cada vez mais popular no futebol: o VAR, que na tradução do inglês, para o português, quer dizer árbitro assistente de vídeo.