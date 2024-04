Fala Esporte: Palmeiras estreia na Libertadores com empate contra o San Lorenzo Agora, o Verdão vai focar na final do Paulistão no domingo (7)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Palmeiras deixou as estrelas aqui e foi para a Argentina. A estreia na Libertadores rendeu um empate contra o San Lorenzo. Agora, o foco total do Verdão é para o jogo de domingo (7), quando precisa ganhar do Santos na final do Paulistão.