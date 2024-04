Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com Neymar na Vila, o Santos venceu o clássico e afundou o Corinthians. O timão chega à quinta derrota seguida e não consegue sair da zona de rebaixamento. Veja como foi a vitória do peixe, com gol de João Schmidt.