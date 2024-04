Fala Esporte: São Paulo é eliminado nos pênaltis pelo Novorizontino E ainda: Santos bate a Portuguesa e vai à semifinal do campeonato paulista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ontem (17), houve definições no Paulistão. Com uma surpresa, o São Paulo foi eliminado nos pênaltis pelo Novorizontino. Veja também: Santos bate a Portuguesa nos pênaltis e vai à semifinal do campeonato paulista.