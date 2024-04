Fala Esporte: Tricolor acerta contratação do atacante André Silva E ainda: Rodrigo Ferreira é o novo reforço do Santos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Domingo (10), tem Paulistão na tela da RECORD. O São Paulo volta a treinar na manhã de hoje (6), de olho no jogo decisivo de domingo, às 16h contra o Ituano, com transmissão da RECORD. O Tricolor também acertou a contratação do atacante André Silva, que vem de Portugal. Veja também: Rodrigo Ferreira é o novo reforço do Santos.