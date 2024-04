Fala Esporte: Tricolor segue indignado com arbitragem após jogo de domingo (3) Já o Verdão reclama do tratamento que sua comissão e jogadores tiveram no estádio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no último domingo (3), acabou em campo, mas ainda não terminou nos bastidores. O São Paulo segue indignado com a arbitragem e o Palmeiras reclama do tratamento que sua comissão e jogadores tiveram no estádio . O clima segue tenso com acusações das duas diretorias. Veja também: Cuca é o novo técnico do Athletico Paranaense; este é o primeiro trabalho do treinador após ter sentença anulada pelo Tribunal de Berna, na Suíça.