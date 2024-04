Fala Esporte : Veja os gols da primeira rodada do Paulistão O Corinthians venceu com gol de Romero

O Campeonato Paulista começou com muitos gols. O Timão estreou com vitória na tela da RECORD. Do jeito Corinthians de ser, o placar foi apertado contra o Guarani de Campinas. O Palmeiras também estreou, mas não venceu. Já a Portuguesa provou que é o time da virada.