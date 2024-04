Sósias de Gustavo Gómez e Yuri Alberto tem encontro inusitado antes do clássico entre Palmeiras e Corinthians RECORD transmite o jogo no domingo (18), a partir das 18h

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no domingo (18), pela nona rodada do Paulistão. A partida terá transmissão da RECORD a partir das 18h. Antes do duelo, os sósias de Gustavo Gómez, zagueiro do Verdão e Yuri Aberto, atacante do Timão, tiveram um encontro inusitado e amistoso. Confira!