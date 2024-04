Homem invade condomínio e faz três jovens de reféns no Rio de Janeiro Após as negociações, o suspeito se entregou à polícia; ninguém saiu ferido

Sequestro chegou ao fim e ninguém foi ferido Sequestro chegou ao fim e ninguém foi ferido (Reprodução/RECORD)

O Fala Brasil acompanhou, ao vivo, o desfecho do sequestro que aconteceu manhã desta quarta-feira (14), no Rio de Janeiro.

Um homem invadiu um condomínio de 22 prédios no bairro do Itanhangá, zona norte do Rio de Janeiro. Ele conseguiu entrar em um apartamento, no 3º andar, escalando a janela.

O criminoso fez três jovens reféns. Em seguida, o BOPE foi acionado e uma equipe especializada iniciou as negociações. O suspeito liberou dois rapazes e manteve o outro preso por cerca de 2h30. A vítima ficou sob a mira do criminoso que estava armado com uma faca.

Depois desse tempo, os policiais estavam posicionados com atiradores de elite, mas não houve necessidade de agir. Por volta das 9h, o suspeito libertou a última vítima e se entregou à polícia. O suspeito foi preso e ninguém ficou ferido.

Assista ao vídeo completo:

