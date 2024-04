Mariana Godoy brinca com câmera do Fala Brasil e encanta web: "Bela em qualquer ângulo" Apresentadora da RECORD esbanja carisma nas redes sociais e público reage; confira!

Mariana brinca com câmeras nos estúdios do Fala Brasil Mariana brinca com câmeras nos estúdios do Fala Brasil (Reprodução/Instagram)

A apresentadora do Fala Brasil divertiu os internautas após fazer uma brincadeira com as câmeras do programa nas redes sociais. Ela chamou a atenção do público ao mostrar em uma das selfies como o cinegrafista a enxerga.

Na legenda, ela observou: "Como o Montanha me vê pela lente da câmera e a selfie daquele momento".

Os internautas adoraram a ideia e deixaram muitos elogios nos comentários. "Fotogênica e charmosa", disparou uma fã. Outra afirmou: "Bela em qualquer ângulo". Além disso, os clássicos corações vermelhos e palmas também não ficaram de fora.

Confira a postagem para se surpreender com a foto inusitada:

Acompanhe o Fala Brasil para não perder nenhum momento da apresentadora na tela da RECORD. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h40, e aos sábados, a partir das 7h35.