Ministro da Justiça nomeia interventor e afasta diretor do presídio federal em Mossoró (RN)

O Balanço Geral Manhã trouxe mais detalhes sobre o acidente de trânsito, em São Paulo, que envolveu o ex-jogador de futebol, com passagem pela seleção brasileira, Michel Bastos e o auxiliar de garçom Caio Christian Cumim, de 24 anos. Segundo o jovem, o acaso aconteceu após a falta de sinalização do carro, o que resultou na batida do rapaz na lateral do veículo; confira mais informações