Mistérios da Mente Humana: Entenda o que está por trás do desejo de ser "alguém importante" Influenciar as pessoas até conquistas a obediência delas é a intenção de muitos

Hoje (3), no quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim fala sobre os desejos. Influenciar as pessoas e até conquistar a obediência delas é a intenção que pode estar por trás do desejo de ser “alguém importante”.