Cerca de 264 milhões de pessoas sofrem com o transtorno de ansiedade em todo o mundo. Se não for tratado adequadamente, pode causar grandes problemas de saúde. No quadro Mistérios da Mente Humana deste sábado (27), o psiquiatra Isaac Efraim mostra como detectar os sintomas e conta o que eles causam no corpo. Confira!