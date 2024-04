Confira as atrações para curtir o fim de semana em São Paulo Musical Tarsila, a Brasileira, com Cláudia Raia, acaba de estrear na capital paulista

Uma das estreias desta semana na capital paulista é o musical Tarsila – A Brasileira, com Cláudia Raia no papel principal. O espetáculo é sobre a vida e a obra da pintora Tarsila do Amaral, que participou da Semana de Arte Moderna de São Paulo e viveu um romance com Oswald de Andrade. Confira essa e outras atrações para curtir o fim de semana no quadro Qual É a Boa?