‘Se comportam como namorados’, revela influenciadora vítima de stalking Famosos e anônimos sofrem com importunação e ameaças nas redes sociais

Maria Lima revela que precisou contratar seguranças armados para se proteger de stalking (Reprodução/RECORD)

O Fala Brasil apurou mais informações sobre os diversos casos de perseguição relatados nos últimos dias, que ocorrem tanto virtualmente quanto fisicamente. A influenciadora digital Maria Lina foi uma das vítimas assediada por um dos seguidores.

A mulher contou que precisou tomar medidas drásticas devido à perseguição que sofria e contratou seguranças armados. “Eles [stalkers] se comportam como namorados, cobram como namorados e sentem ciúme”, disse.

Além de famosos, o stalking também atinge anônimos. As obsessões surgem, na maioria das vezes, pela internet, como o caso de Ellen Martins, perseguida por Agnaldo Pereira, homem acusado de assediar dezenas de mulheres durante seis anos.

“Ele mandava mensagem para os meus amigos e familiares, e ameaçava todo mundo”, contou Ellen. Em 2018, o criminoso chegou a ser preso por importunar sexualmente cerca de 30 jornalistas e modelos. No entanto, ele foi solto quatro meses depois.

A mulher contou que o boletim de ocorrência só foi feito porque suas amigas do trabalharam receberam as mensagens ameaçadoras do rapaz, e fizeram um relato por escrito.

