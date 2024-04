Ação de combate ao tráfico de armas e drogas começa nos portos de SP e RJ Drones e equipamentos de raio-x vão ajudar no reforço da fiscalização da Marinha, Receita Federal e PF

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os turistas já começaram a chegar para o Carnaval no Rio de Janeiro, mas o período de festa também é visto como uma oportunidade para os criminosos. Por isso, a Marinha, a Receita Federal e a Polícia Federal começaram uma ação integrada de combate ao tráfico de armas nos portos do Rio de Janeiro e São Paulo. Drones e equipamentos de raio-x vão ajudar no reforço da fiscalização.