Acidente com micro-ônibus mata três pessoas e deixa 16 feridas no Paraná

Três pessoas morreram num acidente com um micro-ônibus em uma rodovia do Paraná. O veículo saiu da pista e tombou no meio da mata, as margens da PR-317. Além das vítimas fatais, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Os passageiros participaram de um evento religioso em Maringá e seguiam para o interior de São Paulo.