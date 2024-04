Acidente com "trenzinho da alegria" gera alerta para a segurança do veículo É preciso estar atento para garantir que a diversão não acabe mal

As carretas e trenzinhos iluminados fazem sucesso com as crianças, principalmente na época de férias. Mas, é preciso ficar atento aos itens de segurança para garantir que a diversão não vai acabar mal. Quatro pessoas ficaram feridas depois que um desses veículos tombou em uma manobra arriscada.